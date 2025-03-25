Ali Mahir Başarır Allah muhafaza az daha böyle kör oluyordu

Ekrem İmamoğlu’na destek için Saraçhane’de toplanan grubun polis memurlarına saldırıları sürerken, bir göstericinin havai fişekle bir polisi yaralaması tepki çekti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, “Bu çocuklarda taş yok, sopa yok” sözleri, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları hatırlatırken, Flash Haber TV’deki canlı yayında gazeteciler Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Başarır’ın abartılı değerlendirdi.

İBB’ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na destek için Saraçhane’de toplanan grup, güvenlik güçlerine saldırmayı sürdürüyor. Son olarak, dün yaşanan olayda göstericilerden biri, bir polis memurunu havai fişekle hedef alarak yaraladı. Yaralanan polis memuru, meslektaşları tarafından hızla ambulansa götürüldü.

Olaydan kısa bir süre önce, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV ekranlarında Saraçhane’den canlı yayına bağlanarak, “Bu çocuklarda taş yok, sopa yok, hiçbir şey yok. Çocuklar buraya bayraklarıyla, formalarıyla geliyor.” şeklinde konuştu. Başarır’ın bu sözleri, geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen asit, balta ve havai fişekli saldırıları ile başından yaralanan polis memurlarını akıllara getirdi.

Flash Haber TV'deki Flash Gündem programında Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Ali Mahir Başarır'ın abartılı öksürerek konuşmasını canlı yayında değerlendirdi.