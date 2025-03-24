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MEDYA

CHP içindeki hainler kim? Merdan Yanardağ Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmış ancak "Kent Uzlaşısı" dosyasında serbest bırakılmıştı. Gazeteci Merdan Yanardağ, CHP içinde İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddialarını gündeme getirenleri eleştirirken, yaşananlar Flash Haber TV’de Hadi Özışık ve Ersoy Dede tarafından değerlendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. İmamoğlu, "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Merdan Yanardağ, hırsızlığı, yolsuzluğu kabullenip, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarını ifşa eden CHP'lilerin peşine düştü.

Flash Haber TV'deki Flash Gündem programında Gazeteci Hadi Özışık ve Ersoy Dede, yaşananları değerlendirdi.

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