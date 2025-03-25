BIST 9.697
DOLAR 37,99
EURO 41,14
ALTIN 3.690,88
GÜNCEL

PKK'nın kullandığı mağara ele geçirildi! MSB bu görüntülerle duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaranın ele geçirildiğini açıkladı. Mağarada teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi tespit edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı
Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı
Ece Ronay’dan eleştirilere sert yanıt: ODTÜ’lü biri yaptığında kahraman...
Ece Ronay’dan eleştirilere sert yanıt: ODTÜ’lü biri yaptığında kahraman...
CHP içindeki hainler kim? Merdan Yanardağ Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi!
CHP içindeki hainler kim? Merdan Yanardağ Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrencilerimizi yarının dünyasına hazırlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrencilerimizi yarının dünyasına hazırlıyoruz
Pamuk şekeri kime verelim Mansur Yavaş? Polise asit atana mı camiyi pisleyene mi?
Pamuk şekeri kime verelim Mansur Yavaş? Polise asit atana mı camiyi pisleyene mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete pamuk şeker tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete pamuk şeker tepkisi
Bakan Yerlikaya'dan Cizre'de pamuk şekeri satan engelli genci sevindiren polislere ilişkin paylaşım
Bakan Yerlikaya'dan Cizre'de pamuk şekeri satan engelli genci sevindiren polislere ilişkin paylaşım
Irak'ta PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı
Irak'ta PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'taki yeniden inşa çalışmalarının görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'taki yeniden inşa çalışmalarının görüntülerini paylaştı
Eylemci ile polis arasında gündem olan diyalog: Canım çok acıyor
Eylemci ile polis arasında gündem olan diyalog: Canım çok acıyor
Macaristan - Türkiye maçına iftar molası
Macaristan - Türkiye maçına iftar molası
KEMANKEŞ 1 füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla geçti
KEMANKEŞ 1 füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla geçti