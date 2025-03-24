BIST 9.172
DOLAR 38,00
EURO 41,20
ALTIN 3.694,81
GÜNCEL

Irak'ta PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde son iki haftada PKK/YPG'li 5 terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim olan teröristin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, 20 günden beri hiçbir şey yemediğini belirten teröriste askerler tarafından su ve bisküvi ikram edildiği, ayrıca sağlık kontrolünden geçirileceği belirtiliyor.

Teslim olan teröristler ise ilk ifadelerinde, örgütün zor durumda olduğunu, sözde yönetici kadrosunun zevk içinde yaşarken kendilerinin açlık ve sefalet içinde boğuştuklarını anlattı.

İfadelerde bir teröristin de küflü ekşi maya yediği için zehirlendiği bilgisi yer aldı. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde son iki haftada PKK/YPG'li 5 teröristin teslim olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'taki yeniden inşa çalışmalarının görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'taki yeniden inşa çalışmalarının görüntülerini paylaştı
Eylemci ile polis arasında gündem olan diyalog: Canım çok acıyor
Eylemci ile polis arasında gündem olan diyalog: Canım çok acıyor
Macaristan - Türkiye maçına iftar molası
Macaristan - Türkiye maçına iftar molası
KEMANKEŞ 1 füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla geçti
KEMANKEŞ 1 füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla geçti
İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu protestoları: Polise asitle saldırı!
İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu protestoları: Polise asitle saldırı!
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında firari Elif Güven gözaltına alındı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında firari Elif Güven gözaltına alındı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında el konulan banka kasalarından 15 milyon liralık mal varlığı çıktı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında el konulan banka kasalarından 15 milyon liralık mal varlığı çıktı
Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan grup, camlarını kırdığı İBB binasına girdi
Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan grup, camlarını kırdığı İBB binasına girdi
Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan grup, camlarını kırdığı İBB binasına girdi
Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan grup, camlarını kırdığı İBB binasına girdi
Aslı Baykal CHP'yi fena topa tuttu! Hacivat – Karagöz benzetmesi olay…
Aslı Baykal CHP'yi fena topa tuttu! Hacivat – Karagöz benzetmesi olay…
Başarır'dan Bahçeli'ye: Hasta yatağında yat, sus artık!
Başarır'dan Bahçeli'ye: Hasta yatağında yat, sus artık!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Özgür Özel haddini bilsin
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Özgür Özel haddini bilsin