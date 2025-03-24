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MEDYA

Pamuk şekeri kime verelim Mansur Yavaş? Polise asit atana mı camiyi pisleyene mi?

İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalar kapsamında Saraçhane mitinginde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cizre'deki bir nevruz kutlamasındaki görüntüleri kast ederek yaptığı "Paçavra" çıkışı için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi.

Özel, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğine gelenlere polisin pamuk şeker dağıtmasını hatırlatıp "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere pamuk şekerleri verildi." açıklamasıyla tepki çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi.

Mansur Yavaş, açıklamalarında polisin Doğu'daki tavrı ile İstanbul'daki tavrını karşılaştırmıştı. Yavaş, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz." demişti.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Ersoy Dede Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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