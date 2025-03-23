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İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu protestoları: Polise asitle saldırı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şüphelilere yönelik soruşturmalara tepki gösteren gruplar, Saraçhane ve Ankara'da protesto düzenledi. İstanbul'da polis ekiplerine meşale ve yanıcı madde atan göstericilerle arbede yaşanırken, bazı kişilerin polise asitle saldırdığı bildirildi. Ankara'da ise Güvenpark'ta yolu kapatan protestoculara polis müdahale etti, en az 60 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda şüpheli hakkında başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Gösteri ve toplanma yasağına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğündeki çağrılarla marjinal gruplar sokağa davet ediliyor.

SARAÇHANE'DE ARBEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulunurken taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alındı.

POLİSE ASİTLİ SALDIRI

Ayrıca Saraçhane'de maskeyle kendini gizleyen bazı göstericiler polise asitle saldırdı.

ANKARA'DA 60 GÖZALTI

Ankara'da ise Güvenpark'ta toplanan protestocular yolu kapatarak Kızılay'dan TBMM yönüne doğru yürümek istedi.

Meşrutiyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde protestocular ile polis karşı karşıya geldi.

Protestoculara TOMA'lardan su ve biber gazı ile müdahale eden polis ekipleri en az 60 kişiyi gözaltına aldı.

Olaylarda 1 polis ve 1 bekçi de yaralandı.

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