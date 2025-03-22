İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında el konulan banka kasalarından 15 milyon liralık mal varlığı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, savcılığın talimatıyla aralarında Murat Ongun'un da bulunduğu 7 şüphelinin el konulan banka kasalarında 15 milyon liralık mal varlığı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çeşitli bankalarda şüphelilere ait el koyulan kasalar, savcılık talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince açıldı. Kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı.

Ne olmuştu?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında çeşitli bankalarda, şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibinin Murat Kapki'nin 2, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1 kasası olduğu tespit edilmişti.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirmişti.