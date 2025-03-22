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İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında firari Elif Güven gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB şirketlerinden Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari durumda olan şüpheli Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Böylece yolsuzluk ve terör soruşturmalarındaki gözaltı sayısı 91'e yükseldi.

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