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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da nevruz ateşini yaktı, üstünden atladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı kapsamında nevruz ateşini yaktıktan sonra alkışlar eşliğinde ateşin üzerinden atladı. O anlar kameraya yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca organize edilen programa katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

Burada kendisini karşılayan protokol üyeleriyle selamlaşarak sohbet eden Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından etkinliğe ilişkin bilgi verildi.

Nevruz geleneği olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan yumurta tokuşturdu.

Erdoğan, Türki cumhuriyetlerden gelen ve geleneksel kıyafetleriyle çadırların kurulduğu alanda bekleyen gençlerle de sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongre merkezinin dışına kurulan etkinlik alanında meşaleyle nevruz ateşini yaktı.

İlk olarak Zorlu, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar eşliğinde ateşin üzerinden atladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de nevruz ateşinin üzerinden atlayarak geçti.

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