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Ekrem İmamoğlu'ndan annesine mesaj: Üzülme anne

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, oğlunun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili "Başta istemezdim ama şimdi bu kadar uğraşmalarına karşı istiyorum" dedi. İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında annesine seslenerek "Üzülme annem, bu günler geçecek" ifadelerini kullandı.

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu, oğlunun Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili önceden "aday olmasını istemezdim ama şimdi bu kadar uğraşılmalarına karşın istiyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. “Üzülme annem bu günler geçecek…. Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir” denilen paylaşımda İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu’nun ifadelerine yer verildi.

Hava İmamoğlu, “Başta cumhurbaşkanı adayı olmasını istemem dedim ama şimdi bu kadar uğraşmalarına karşı, istiyorum" dedi.

Hava İmamoğlu'nun bu cümleleri sarf ederken duygulandığı görüldü.

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