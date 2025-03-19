Dilek İmamoğlu: Ya hep beraber, ya hiçbirimiz

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu, Saraçhane’de toplanan kalabalığa seslenerek "Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun, kabullenirsek demokrasi ölür" dedi. Mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan İmamoğlu, konuşmasını “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” sözleriyle tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu, "Buradan size söz veriyorum: Asla yılmayacağız. Çoğalarak yolumuza pes etmeden devam edeceğiz. Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun, bunu kabullenirsek demokrasi ölür!" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu, Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap etti.

İmamoğlu'nun açıklamalar şu şekilde:

Bugün hepimiz gözaltındayız. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir, adalettir. Buradan size söz veriyorum: Asla yılmayacağız. Çoğalarak yolumuza pes etmeden devam edeceğiz. Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Alnımız ak, başımız dik. Kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür.

Hep birlikte sesimiz gür çıkmalı. Sevgili gençler, sevgili kadınlar, sevgili erkekler; 23 Mart’ta oy vereceğiz. Bu ülkenin cumhurbaşkanını hep birlikte seçeceğiz. Ben Dilek İmamoğlu, hepinize Ekrem İmamoğlu’nu emanet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz.