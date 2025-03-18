Hadi Özışık: Ekrem İmamoğlu teslim olmuş durumda

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV’deki 'Kontrol Noktası' programında Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali sonrası yaptığı açıklamaları eleştirdi. Özışık, İmamoğlu'nun "Yargıya gideceğiz ama çok umutlu değiliz" ifadesinin teslimiyetçi bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Eğer yargıya güvenmiyorsanız, teslim olmuşsunuz demektir" dedi ve İmamoğlu'nun yargıyı siyasetten etkilenmiş bir şekilde görmesini eleştirdi.

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV’deki 'Kontrol Noktası' programında Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Özışık, İmamoğlu’nun "Yargıya gideceğiz ama çok umutlu değiliz" ifadelerini manidar bulduğunu belirterek, İmamoğlu’nun siyaset yaparken yargıya güvenmemesinin teslimiyetçi bir tutum olduğunu savundu. Özışık, "Eğer yargıya güvenmiyorsanız, baştan teslim olmuşsunuz demektir" diyerek, İmamoğlu’nun millete emanetim dediği fakat yargıyı siyasetle etkilemeye çalıştığını ifade etti.