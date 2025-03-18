Şişli'de sokakta amcasını öldürmüştü nedeni belli oldu

Şişli'de miras paylaşımı nedeniyle amcasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart'ta, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir rezidanstaki daireye tadilat amacıyla gelen Taştan Karaca'nın (52), yeğeni C.K. (20) tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin inceleme başlattı.

Çalışmalar kapsamında, amcasının bulunduğu adrese gelen C.K'nin, bir süre sonra Taştan Karaca ile binadan dışarı çıktığı, bina önünde beklerken hiçbir şey söylemeden 3-4 el ateş ederek kaçtığı tespit edildi.

Ekiplerin bilgisine başvurduğu maktulün kardeşi A.K'nin, kendileri ile yeğenleri C.K. ve ağabeyi arasında miras konusunda husumet bulunduğunu, olayın bu sebepten gerçekleşmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan çalışmada 4 mermi kovanı bulan ekipler, C.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin yer göstermesiyle olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da Rumeli Hisarüstü'nde çalılık alanda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.