Sultangazi'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası
Sultangazi'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan otomobil sürücüsüne 17 bin 229 lira ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart'ta TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde bir sürücünün hafif ticari aracıyla makas atarak ilerlediği anlara ait başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliği belirlenen sürücü E.M'yi yakaladı.
Polis merkezine götürülen E.M'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "app plaka", "film cam", "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 17 bin 229 lira para cezası kesildi.
Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem başlatıldı.