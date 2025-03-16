BIST 10.841
DOLAR 36,64
EURO 39,89
ALTIN 3.521,41
MEDYA

Nedim Şener'den İmamoğlu'nun diploma iddialarına 'sizin paranıza çökerler' yanıtına tepki

Yazar Nedim Şener, diploma soruşturmasıyla ilgili İmamoğlu'nun “Benim 35 yıllık diplomamı iptal ettirmeye çalışanlar başarılı olurlarsa, yarın sizin 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık zeytin tarlanıza, aileden kalma tarım alanlarınıza, bağınıza, bahçenize, bankadaki paranıza çökerler.” sözlerine tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasıyla ilgili "evrakta sahtecilik" suçlamasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin sert açıklamalarına devam ediyor.

İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Bursa'da partililerle buluşmasında yaptığı açıklamalar tartışma başlattı.

İmamoğlu, "Benim 35 yıllık diplomamı iptal ettirmeye çalışanlar başarılı olurlarsa, yarın sizin 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık zeytin tarlanıza, aileden kalma tarım alanlarınıza, bağınıza, bahçenize, bankadaki paranıza çökerler.” dedi.

"Herkesi kendin gibi mi sandın?"

Nedim Şener, İmamoğlu'nun bu konuşmasının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu'nu yalanlarla halkı korkutup provoke etmekle eleştiren Şener, "Dinleyenlerin helal malı mülkü, tapusu, bankadaki parası ile senin hak yiyerek usulsüzlükle, sahip olduğun diplomanın ilgisi yok @ekrem_imamoglu Herkesi kendin gibi mi sandın?" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
RAMS Başakşehir'den Çağdaş Atan açıklaması
RAMS Başakşehir'den Çağdaş Atan açıklaması
Büyük Çamlıca Camisi'nde çocuk şenliği düzenlendi
Büyük Çamlıca Camisi'nde çocuk şenliği düzenlendi
ABD ve İngiltere Yemen'e bomba yağdırdı ölü ve yaralı sayısı arttı
ABD ve İngiltere Yemen'e bomba yağdırdı ölü ve yaralı sayısı arttı
Bakan Işıkhan, İzmir'de maden işçileriyle sahurda bir araya geldi
Bakan Işıkhan, İzmir'de maden işçileriyle sahurda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gençlerle buluştu
Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş bunu haketmiyor
Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş bunu haketmiyor
Bakan Yerlikaya: 61 bin 500 zehir tacirini tutukladık, devam da edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 61 bin 500 zehir tacirini tutukladık, devam da edeceğiz
Çağdaş Atan istifa sinyali verdi
Çağdaş Atan istifa sinyali verdi
Türkiye doğal gaz üretiminde yükseliyor
Türkiye doğal gaz üretiminde yükseliyor
Paulista'dan sakatlık iddialarına sert cevap
Paulista'dan sakatlık iddialarına sert cevap
Trump'tan flaş açıklama: Orduya vur emri verdim
Trump'tan flaş açıklama: Orduya vur emri verdim
Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu
Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu