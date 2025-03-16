Nedim Şener'den İmamoğlu'nun diploma iddialarına 'sizin paranıza çökerler' yanıtına tepki

Yazar Nedim Şener, diploma soruşturmasıyla ilgili İmamoğlu'nun “Benim 35 yıllık diplomamı iptal ettirmeye çalışanlar başarılı olurlarsa, yarın sizin 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık zeytin tarlanıza, aileden kalma tarım alanlarınıza, bağınıza, bahçenize, bankadaki paranıza çökerler.” sözlerine tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasıyla ilgili "evrakta sahtecilik" suçlamasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin sert açıklamalarına devam ediyor.

İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Bursa'da partililerle buluşmasında yaptığı açıklamalar tartışma başlattı.

İmamoğlu, "Benim 35 yıllık diplomamı iptal ettirmeye çalışanlar başarılı olurlarsa, yarın sizin 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık zeytin tarlanıza, aileden kalma tarım alanlarınıza, bağınıza, bahçenize, bankadaki paranıza çökerler.” dedi.

"Herkesi kendin gibi mi sandın?"

Nedim Şener, İmamoğlu'nun bu konuşmasının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu'nu yalanlarla halkı korkutup provoke etmekle eleştiren Şener, "Dinleyenlerin helal malı mülkü, tapusu, bankadaki parası ile senin hak yiyerek usulsüzlükle, sahip olduğun diplomanın ilgisi yok @ekrem_imamoglu Herkesi kendin gibi mi sandın?" ifadelerini kullandı.