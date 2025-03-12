İETT otobüsüyle çarpışan sürücü hayatını kaybetti
Sarıyer’de, ineğe çarpmamak için manevra yapan İETT otobüsü, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü Muharrem Budak hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
Sarıyer'de İETT otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Rumeli Feneri Caddesi'nde Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü, yol üzerindeki ineğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Muharrem Budak (58) yönetimindeki 34 KM 2583 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Budak (58), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İETT şoförünün de hafif yaralandığı kaza anında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Yol trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.