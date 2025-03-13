Dil kanserinde sınırları aşan mücadele mutlu bitti

Dilindeki şişlik ve ağrı şikâyetleri ile hastaneye başvuran ve dil kanseri teşhisi alan Libyalı Abdülbasit Mahmoud Aboubakr Aldali ülkesindeki imkanlar yetersiz kalınca, Medipol Sağlık Grubu’nu tercih etti. Hastanede gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda hastanın kanserli bölgesi temizlendi. Kanseri atlatarak yeni bir başlangıç yapan Aldali, Medipol Sağlık Grubu’na teşekkür etti.

Libya’nın Trablus kentinde yaşayan ve dilinde uzun süredir geçmeyen yaralarla mücadele eden Abdülbasit Mahmoud Aboubakr Aldali(70), bölgesindeki hastanelerin yetersizliği nedeniyle Türkiye’ye yönlendirildi. Dildeki şişlik, ağrı ve konuşma zorlukları, kapsamlı tetkikler sonucunda kötü huylu bir tümörün habercisi çıktı.

Hasta, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle kanserli dokudan başarıyla kurtuldu.

Dilin sağlıklı kısımlarının korunması ve yeniden şekillendirilmesi (rekonstrüksiyon) sayesinde de hastanın konuşma ve yutkunma fonksiyonları büyük oranda korundu. Ameliyat sonrasında ağrıları hafifleyen ve yutma güçlüğü önemli ölçüde gerileyen hasta, kısa zamanda normal hayatına dönmeyi hedefliyor.

“Trablus’taki hastanelerin imkânı yetersiz olduğu için Medipol’e geldim”

Ameliyat sonrası ağrı ve şişliklerinin azaldığını dile getiren Libyalı Abdülbasit MahmoudAboubakr Aldali, Medipol Sağlık Grubu’na teşekkür ederek; “Libya, Trablus’tan geliyorum. Yaklaşık 4 aydır dilimde ve dil altımda ortaya çıkan şişlik şikâyetiyle hastaneye başvurdum. Şikâyetim özellikle sol taraftaydı. Bu nedenle Trablus’taki KBB (Kulak Burun Boğaz) bölümüne müracaat ettim. Orada MR çekildi ve MR sonucuna göre biyopsi yapılması gerektiği söylendi. Biyopsi alındıktan sonra patoloji sonucunda kötü huylu bir tümör tespit edildi. Trablus’taki hastanelerin imkânları yetersiz olduğu için, daha iyi bir tedavi alabilmek amacıyla Türkiye’ye gitmem önerildi. Zaten hem Trablus’taki doktorlar hem de Türkiye’deki arkadaşlarım burayı tavsiye etmişti. Ben de Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni tercih ettim. Hastaneye geldiğimde yüzümün sol tarafı, sol boynum ve dilimin sol-alt kısmında bir şişkinlik ve ara ara gelen bir ağrı vardı. Burada PET-CT çekildikten sonra boyundaki lenf bezlerinde de şişkinlik olduğu ve kanser olabileceği söylendi. Ardından Tolga Hocamızla görüştüm, bana hem dille alakalı hem de lenf bezleriyle ilgili ameliyat yapacaklarını ve tekrar biyopsi alacaklarını anlattı. Ameliyatım yapıldı; şimdiden ağrı ve şişkinlik hissi ortadan kaybolmaya başladı. İnşallah en kısa sürede eski işime ve normal hayatıma dönmek istiyorum. Allah’a şükrediyorum. Medipol ailesine, Tolga Hoca’ya, yanında çalışan tüm sağlık personeline ve hastanenin bana sağladığı hizmetlere çok minnettarım. Hepsine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Hasta günlük yaşamına normal bir şekilde devam edebilecek”

Ağız içindeki yaraların çok büyük tehlikelerin habercisi olabileceğini belirten MedipolMega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, “Hastamız, dilinin üzerinde mevcut olan yaralar şikâyetiyle bize başvurdu. Yaptığımız değerlendirmeler ve aldığımız biyopsi sonucunda hastamızda dil kanseri olduğunu tespit ederek tedavi sürecine başladık. Bu tür vakalarda öncelikli tedavimiz, konsey kararımız doğrultusunda, cerrahi müdahaleden yana oluyor. Geçtiğimiz hafta içinde hastamızı ameliyat ettik. Dilin etkilenen kısmını temizledik ve eş zamanlı olarak boyuna sıçramış olan metastatik lenf bezlerini çıkardık. Ardından hastamızın rahat konuşabilmesi ve yutkunabilmesi için dilini yeniden şekillendirme (rekonstrüksiyon) işlemi yaptık. Ameliyatı başarıyla tamamladık. Hastamızın genel durumu şu an gayet iyi. Drenlerini çıkardık, rahatlıkla konuşabiliyor. Günlük yaşamına normal şekilde devam edebilir. Konuşması kesinlikle anlaşılır düzeyde olacaktır, Söylediği kelimeler ve cümleler rahatlıkla anlaşılabilecektir. Yutma fonksiyonunda da önceki durumuna göre bir sorun yaşamayacaktır. Ağız içindeki yaralar bizler için çok büyük tehlikelerin habercisi olabilir. Uzun süre geçmeyen yaralar -ister dilin üzerinde,ister yanak içinde, dudakta, ağız tabanında ya da bademcik üzerinde olsun- mutlaka bir Kulak Burun Boğaz hekiminin değerlendirmesine ihtiyaç duyar. Erken tanı ve müdahale her zaman en başarılı sonuçları getirmektedir.” ifadelerini kullandı.