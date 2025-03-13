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MEDYA

Cüneyt Özdemir muhalefete isyan etti: Delirmemek elde değil

Cüneyt Özdemir, YPG'nin Suriye ordusuna katılma kararını 'Kürdistan kuruluyor' diye yorumlayan muhalefete böyle isyan etti.

Suriye geçici yönetimi lideri Ahmet eş-Şera ile SDG lideri Mazlum Abdi tarafından imzalanan ve SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonunu içeren anlaşma, Türkiye tarafında da dikkatle izleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sekiz maddelik mutabakatın eksiksiz uygulanması halinde kazananın Suriye olacağına vurgu yaptı. Gündeme oturan anlaşma muhalefetin bir kısmını memnun etmedi. "Bahçeli eliyle Kürdistan kuruluyor" iddiası ortaya atıldı.

Anlaşmaya ilişkin muhalafetin bu tavrını sert bir dille eleştiren isimlerden birisi de gazeteci Cüneyt Özdemir oldu. Kendi Youtube kanalında tepkileri yorumlayan Özdemir, şunları söyledi:

"Bizim muhalefete anlaşma beğendiremiyoruz. YPG 'Ben Suriye ordusuna entegre oldum, ulus devlet iddiasında değilim' diyor, bizim muhalefet de 'işte bak Kürdistan'ı kuruyorlar' diyor Anlamakta zorlanıyorum. Gerçekten Erdoğan ile Bahçeli'nin ABD'ye çalıştığına inanıyorlar. Delirmemek elde değil."

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