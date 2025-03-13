Halı sahada yere yığılan 2 genç hayatını kaybetti
Sancaktepe'de halı sahada futbol oynarken fenalaşan 17 yaşındaki Hasan Yalavaç, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Benzer bir olayın 27 Şubat'ta Bakırköy'de yaşandığı ve 20 yaşındaki Berat Yelkenbasan'ın da maç sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Sancaktepe'de, arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada fenalaşan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki bir halı sahada futbol oynayan Hasan Yalavaç (17) fenalaşarak yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yalavaç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki halı sahada 27 Şubat'ta futbol oynayan Berat Yelkenbasan'ın (20) da maç yaptığı sırada fenalaştığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
İki gencin halı sahada maç esnasında fenalaşıp, yere düştükleri anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.