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CHP’li meclis üyesi Özcan’ın şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Şişli Belediyesi CHP’li meclis üyesi Yusuf Özcan’ın, eski sevgilisi ve iş ortağı olan kadına kendi ofisinde şiddet uyguladığı görüntüler gündeme düştü. Özcan’ın, siyasi gücünü kullanarak kadının Şişli’deki güzellik merkezini mühürlettiği iddia edilirken, olaydan haberdar olan belediye yetkililerinin durumu CHP İstanbul İl Başkanlığı’na bildirdiği ancak partinin üç aydır herhangi bir disiplin süreci başlatmadığı öğrenildi.

Şişli Belediyesi CHP’li meclis üyesi Yusuf Özcan’ın bir kadına şiddet uyguladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Özcan’ın kendi ofisinde darp ettiği kadıının Şişli’de bir güzellik merkezi sahibi olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Özcan’ın hem eski sevgilisi hem de iş ortağı olan kadının daha önce darp edildiğine dair savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi.

Şişli’deki güzellik merkezini mühürletti

CHP İl Başkanı Özgür Çelik kontenjanıyla meclis üyesi yapılan Özcan, siyasi kimliğini de kullanarak eski sevgilisinin Şişli’de bulunan güzellik merkezini mühürletti. İkilinin ortaya çıkan görüntüleri ise Özcan’ın ofisinde çekildiği ortaya çıktı. Şiddet görüntülerinden haberdar olan belediye yetkilileri durumu CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ilettiler. Üç aydır bu görüntülerden haberdar olan partiden herhangi bir disiplin soruşturmasının başlatılmadığı öğrenildi.

MedyaRadar’a konuşan bir partili, “Partinin çaycısına kadar herkesin bu görüntülerden haberi vardı. Biz bu görüntülerin 8 Mart’ta ortaya çıkmasını bekliyorduk” diye konuştu. Şişli Belediyesi ise “Bizim çalışanımız değil. CHP İstanbul İl Başkanlığı sorumluluğunda” açıklaması yaptı.

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