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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder, iftar programında sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste düzenlenen iftar programında DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti. Önder, görüşmede "terörsüz Türkiye" sürecine dair konuştuklarını belirtti.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik günler yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı sonrası başlayan süreçte, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 'silah bırakma ve fesih' çağrısı yapmıştı.

Ayrıca, hemen ardından da terör örgütü PKK Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEM PARTİ YANITI

Yeni süreç DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleriyle devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış gelmişti.

Süreç boyunca DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, grup toplantısı çıkışında 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği' sorulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya "İmralı heyeti randevu isterse veririm." diye yanıt vermişti.

BAŞVURUNUN YAPILDIĞI BİLDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası harekete geçen DEM Parti ise, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile görüşmek için başvurunun yapıldığını duyurdu.

MECLİS'TE SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE KONUŞTU

Son dakika gelişmesinde ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclis iftarında Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti.

O anlar kameralara yansıdı..

Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı kısa sohbette, terörsüz Türkiye sürecine dair konuştuklarını ifade etti.

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