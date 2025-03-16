Üsküdar Belediyesi'nde Twerk dansı eğitimi iddiası ortalığı karıştırdı
Gazeteci Zafer Şahin, CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne bağlı eğitim merkezi Atölye Üsküdar'da "Twerk" dansı eğitimi verildiğini söyledi.
Üsküdar Belediyesi'ne bağlı eğitim merkezi Atölye Üsküdar'da Twerk dansı eğitimi verildiği iddia edildi.
Gazeteci Zafer Şahin, Beyaz TV'de canlı yayınlanan "7. gün" promramında CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin tartışma başlatacak uygulamasını gündeme getirdi.
Şahin, "Gerici AKP’lilerin çocuklar- gençler teknoloji fuarlarına hazırlansın diye açtığı Atölye Üsküdar’da ilerici modernler “Twerk” dansı eğitimi veriyor! Hem de Ramazan’da!" ifadelerine yer verdi.