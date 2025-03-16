BIST 10.841
DOLAR 36,64
EURO 39,89
ALTIN 3.521,41
DÜNYA

İsrail ordusu Gazze'de iftar yemeğine drone ile saldırdı korku ve panik anları kamerada

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Cafer-i Tayyar Camisi'nde iftar yemeği sırasında İsrail ordusunun Quadcopter tipi drondan cami çevresine ateş açması sonucu özellikle çocuklar başta olmak üzere cami cemaati arasında korku ve paniğe neden oldu.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, İsrail ordusunun Quadcopter tipi drondan Cafer-i Tayyar Camisi çevresine ateş açtığı ve iftar için camiye gelen çocukların, yoğun ateş altında mahsur kalarak yemek yiyemedikleri anlar yer aldı.

Videoyu çeken kişi de İsrail ordusuna ait drondan ateş açılması dolayısıyla cemaatin ve çocukların akşam namazını kıldıktan sonra cami içerisinde mahsur kaldığını belirtti.

Aynı kişinin, elindeki yiyecekle korku içinde caminin duvarına yaslanan ve oraya sığınmaya çalışan bir çocuğu teselli ettiği ve bu sırada dronun caminin çevresine ateş etmeyi sürdürdüğü görülüyor.

Dron saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nedim Şener'den İmamoğlu'nun diploma iddialarına 'sizin paranıza çökerler' yanıtına tepki
Nedim Şener'den İmamoğlu'nun diploma iddialarına 'sizin paranıza çökerler' yanıtına tepki
Bakan Kurum Hatay’da depremzede ailenin yeni evine misafir oldu
Bakan Kurum Hatay’da depremzede ailenin yeni evine misafir oldu
Hakan Fidan'ı tebessüm ettiren soru: "Sahada ana aktör müyüz?"
Hakan Fidan'ı tebessüm ettiren soru: "Sahada ana aktör müyüz?"
'Cin şişeden çıktı' ne demek? Hakan Fidan açıklık getirdi
'Cin şişeden çıktı' ne demek? Hakan Fidan açıklık getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder, iftar programında sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder, iftar programında sohbet etti
Halı sahada yere yığılan 2 genç hayatını kaybetti
Halı sahada yere yığılan 2 genç hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terörsüz Türkiye' için ortak mücadele çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terörsüz Türkiye' için ortak mücadele çağrısı
CHP’li meclis üyesi Özcan’ın şiddet görüntüleri ortaya çıktı
CHP’li meclis üyesi Özcan’ın şiddet görüntüleri ortaya çıktı
Biri 17, diğeri 20 yaşındaydı! İkisi de halı sahada fenalaşıp öldü! O anlar kamerada
Biri 17, diğeri 20 yaşındaydı! İkisi de halı sahada fenalaşıp öldü! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Dil kanserinde sınırları aşan mücadele mutlu bitti
Dil kanserinde sınırları aşan mücadele mutlu bitti
Cüneyt Özdemir muhalefete isyan etti: Delirmemek elde değil
Cüneyt Özdemir muhalefete isyan etti: Delirmemek elde değil