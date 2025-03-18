BIST 10.862
DOLAR 36,68
EURO 40,05
ALTIN 3.553,79
GÜNCEL

AK Parti'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajı

AK Parti, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Partinin sosyal medya hesabından "Şafakta Dirilenler" etiketiyle paylaşılan videolu mesajda, "Çanakkale Savaşı boyunca, her günü tekbirle karşılayan ve her şafakta dirilen bir inançla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Onlar bizim için şafakta dirilenler." ifadelerine yer verildi.

Videoda, Çanakkale Savaşı esnasında cephedeki bir revirde doktorlarla yaralı askerler arasında geçen diyaloglar da yer aldı.

Doktorların, askerlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdiği videoda, şunlar kaydedildi:

"Yusuf oğlu Ahmet müşahede, Nuri oğlu Tahsin taburcu, Abdullah oğlu Mehmet taburcu, Seyit oğlu Bayram... Taburcu olmanın anlamını hiç düşündünüz mü? Çanakkale Savaşı'nda taburcu olan Mehmetçik, evine değil taburuna geri döndü. Sağlığımıza kavuştuğumuzda evimize dönebilmemizi borçlu olduğumuz aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Bir pazarlık yok
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Bir pazarlık yok
İstanbul'da temizlikçi bulmak zorlaştı, ücretler tavan yaptı! Mert Başaran yorumladı
İstanbul'da temizlikçi bulmak zorlaştı, ücretler tavan yaptı! Mert Başaran yorumladı
Sultangazi'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası
Sultangazi'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Murat Kurum'a teşekkür
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Murat Kurum'a teşekkür
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Murat Kurum'a teşekkür
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Murat Kurum'a teşekkür
Yemekhane görevlisi hızır gibi yetişti, hasta yakını ölümden döndü: O anlar kamerada
Yemekhane görevlisi hızır gibi yetişti, hasta yakını ölümden döndü: O anlar kamerada
ANKA III ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla hedefi tam isabet vurdu
ANKA III ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla hedefi tam isabet vurdu
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 4 ayrı organize suç örgütüne operasyon, 79 kişi yakalandı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 4 ayrı organize suç örgütüne operasyon, 79 kişi yakalandı
Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu
Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu
Cevdet Yılmaz, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Cevdet Yılmaz, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Tuzla'da aracı muayeneden geçemeyince ateşe verdi o anlar görüntünlendi
Tuzla'da aracı muayeneden geçemeyince ateşe verdi o anlar görüntünlendi
Üsküdar Belediyesi'nde Twerk dansı eğitimi iddiası ortalığı karıştırdı
Üsküdar Belediyesi'nde Twerk dansı eğitimi iddiası ortalığı karıştırdı