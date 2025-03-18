Murat Kurum ile vatandaş arasında güldüren sohbet: İsmail nerdesin gülüm?

Kahramanmaraş’ta deprem konutları ve kentsel dönüşüm alanında inceleme yapan Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasındaki sohbet gülümsetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş programı kapsamında afet konutlarının inşa edildiği bölgeyi gezdi, vatandaşları dinledi.

Murat Kurum ile bir vatandaşın samimi sohbeti ise herkesi güldürdü. Eşi İsmail için Kurum'dan bir ricada bulunan kadının eşine 'İsmail nerdesin gülüm' diye seslenmesi herkesi güldürdü.