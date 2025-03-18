Zonguldak Valisi’nden CHP’nin törenine tepki: Siz paralel devlet misiniz?

Zonguldak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi anmaları kapsamında resmi törenin ardından CHP tarafından alternatif bir anma programı düzenlendi. Yağış nedeniyle valilik binası girişinde yapılan konuşmalar sırasında, balkona çıkan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, CHP’lilere "Paralel devlet misiniz? Utanmıyor musunuz?" diyerek sert tepki gösterdi.

Zonguldak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen resmi törenin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından alternatif bir anma programı gerçekleştirildi.

Havanın yağışlı olması üzerine Valilik binası girişine konulan kürsüde konuşma yapıldığı sırada valilik binasının balkonuna çıkan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu alternatif tören düzenleyen CHP grubuna sert sözlerle tepki gösterdi.

Makamında bulunan balkondan CHP'lilere seslenen Vali Hacıbektaşoğlu, "Siz paralel devlet misiniz? Sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp, ayıp, ayıp! Siz nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Ne uyarıdan, ne ikazdan, ne de insanlıktan anlıyorsunuz!" diyerek sert sözlerle tepki gösterdi.