Dilek İmamoğlu'ndan gözaltı tepkisi: Evimize yapılan baskınla uyandık

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Dilek İmamoğlu videoda "Evimize yapılan baskınla uyandık" deyip eşinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evlerine düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. İmamoğlu, gözaltı işlemlerinin ardından emniyete götürülürken, eşi Dilek İmamoğlu'ndan yeni açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden video yayınlayan Dilek İmamoğlu, videoda eşinin gözaltına alınmasına yönelik tepkisini dile getirdi.

Dilek İmamoğlu, videoda şu ifadeleri kullanıyor:

"Ne yazık ki ülkemiz ve demokrasimiz açısından çok can yakıcı günler yaşıyoruz. Ülkemizi ekonomik açıdan yıkıma sürükleyenler iktidarlarını korumak adına aynı yıkımı hukuk ve adalet alanında da gerçekleştirmekten hiç çekinmiyorlar. Sandıkta kaybedeceklerini bildiklerini rakibini hukuk eliyle saf dışı bırakmaya çalışıyorlar.

"Evimize yapılan baskınla uyandık"

18 Mart 2025 günü değerli eşim Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması usulsüz bir şekilde diploma iptal etme yetkisi olmayan üniversite yönetim kurulu tarafından iptal edildi. 19 Mart günü sabahı ise sahurdan hemen sonra kolluk kuvvetleri tarafından evimize yapılan baskınla uyandık. 16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilen eşim Ekrem İmamoğlu yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

"13 yaşındaki kızım Beren bu gözaltı işlemlerine şahit olduktan sonra okuluna gitti"

13 yaşındaki kızım Beren bu gözaltı işlemlerine şahit olduktan sonra okuluna gitti. Davet edilse kendi ayaklarıyla ifadeye gidecek seçilmiş belediye başkanlarına kamu çalışanlarına yapılmaya çalışılan bu şafak baskınları tamamen sindirmeye, korkutmaya, itibarsızlaştırmaya yöneliktir.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların gerçek nedenini çok iyi biliyor herkes. Gerçek nedeni Ekrem İmamoğlu’nun milletin sevgisi kazanması olduğunun sadece Türkiye değil tüm dünya farkında. Bugün Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştır çünkü rakiplerini sandıkta tam 4 kere alt etmiştir. Bir sonraki sandıkta kaybetmek istemeyenler demokrasiyi ayaklar altına alarak uzun zamandır planladıkları bu hamleyi yapmışlardır. Bu yapılanlar kreşte okuyan çocuklarımıza kent lokantasında karnını doyuran emekçilere, kent ormanlarında yürüyüş yapan insanlara yurtlarda kalan öğrencilere toplumun tamamına yapılan bir haksızlıktır.