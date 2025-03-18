BIST 10.802
DOLAR 36,68
EURO 40,17
ALTIN 3.578,78
DÜNYA

Las Vegas’ta Tesla servisine saldırı: Araçlar ateşe verildi

Las Vegas'taki Tesla servis merkezine düzenlenen saldırıda en az 5 aracın ateşe verildiği, saldırganın molotofkokteylleri ve silah kullandığı belirtildi. Polis, saldırıyı "hedefli" olarak tanımlarken, olay yerinde "diren" yazılı sprey boyaların bulunduğu aktarıldı. Son haftalarda Tesla araçlarına yönelik saldırıların arttığı ve bu durumun Elon Musk'ın Donald Trump ile ilişkisine tepkiyle bağlantılı olabileceği iddia edildi.

Las Vegas'taki Tesla servis merkezine düzenlenen "hedefli saldırıda" Tesla marka 5 aracın ateşe verildiği belirtildi.

Las Vegas Metropolitan Polisi Departmanından (LVMPD) yapılan açıklamada, şehrin yakınlarında bulunan bir Tesla Çarpışma Merkezi'ndeki araçların ateşe verildiği, itfaiyenin merkezdeki yangını söndürdüğü belirtildi.

Yetkililerin "hedefli saldırı" olarak tanımladığı olayda, çıkan yangın nedeniyle çarpışma merkezinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatıldığı ve delillerin toplanmaya devam edildiği belirtildi.

Şerif Yardımcısı Dori Koren, yaptığı basın açıklamasında, polis merkezini arayan ihbarcılardan birinin "silah sesleri duyduğunu ve siyah giysili bir kişinin arabaları ateşe verdiğini gördüğünü" söyledi.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını söyleyen Koren, "Ancak polis, tamamen siyah giysili bir kişinin servis merkezine molotof kokteylleri ve bir silahla saldırdığına inanıyor. Ayrıca bir adet yanmamış molotofkokteyli de ele geçirildi." dedi.

Koren, en az 5 Tesla aracının ateşe verildiği, arabalara 3 el ateş edildiği ve saldırganın araçların ön kapılarına sprey boyayla "diren" yazdığı bilgilerini paylaştı.

ABD medyasına göre son haftalarda ülke çapında, şirketin CEO'su Elon Musk'ın Başkan Donald Trump ile çalışmasına tepki olarak, çok sayıda Tesla aracı, bayisi ve şarj istasyonu tahrip edildi.

Trump geçen hafta, firmaya desteğini göstermek amacıyla, Beyaz Saray'ın girişine park edilen bir Tesla aracının önünde Musk ile fotoğraf çektirmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsrail'in 1 günde öldürdüğü çocuk sayısı son 1 yılın en yüksek ölüm oranı
İsrail'in 1 günde öldürdüğü çocuk sayısı son 1 yılın en yüksek ölüm oranı
Rusya'nın Leningrad bölgesinde savaş helikopteri düştü
Rusya'nın Leningrad bölgesinde savaş helikopteri düştü
İmamoğlu'nun diplomasını şikayet eden Ozan Özcan’dan yeni açıklama!
İmamoğlu'nun diplomasını şikayet eden Ozan Özcan’dan yeni açıklama!
Türk Eximbank tarihindeki en yüksek destek hacmine ulaştı
Türk Eximbank tarihindeki en yüksek destek hacmine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kandan beslenen terör devletidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kandan beslenen terör devletidir
Fransa'dan tüm dünyayı korkutan nükleer kararı!
Fransa'dan tüm dünyayı korkutan nükleer kararı!
Putin'den Rus ordusuna talimat! Trump'ın teklifine cevap
Putin'den Rus ordusuna talimat! Trump'ın teklifine cevap
Durmak bilmiyor! Altın bir yeni rekor daha kırdı
Durmak bilmiyor! Altın bir yeni rekor daha kırdı
Osman Gökçek'ten Olay Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Osman Gökçek'ten Olay Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Ekrem İmamoğlu: Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğiz
Ekrem İmamoğlu: Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğiz
Özgür Özel'den 'diploma' tepkisi: Yanlış karar Bağdat'tan döner
Özgür Özel'den 'diploma' tepkisi: Yanlış karar Bağdat'tan döner
Kemal Kılıçdaroğlu: Adaleti bir kez daha yok ettiniz
Kemal Kılıçdaroğlu: Adaleti bir kez daha yok ettiniz