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Tanju Özcan ve Nagehan Alçı birbirine girdi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının tartışıldığı canlı yayında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile gazeteci Nagehan Alçı tartıştı. Laf dalaşına giren iki isim yayına beraber devam etmek istemedi. Özcan "Ben bu kadınla aynı havayı dahi solumak istemiyorum" dedikten sonra yayından ayrıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanırken gözaltına alındı. Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen gelişme tartışmalara da yön verdi. KRT TV canlı yayınına Nagehan Alçı ile Tanju Özcan arasındaki polemik damga vurdu. Giderek artan gerilim Özcan'ın yayından ayrılmasıyla sonuçlandı.

Özcan'ın "İlkesizsiniz, duruşunuz yok. Dün ayrı bugün ayrı konuşuyorsunuz. Döneme göre hareket edebiliyorsunuz, ben edemiyorum." sözleri Nagehan Alçı'yı öfkelendirdi. Alçı, Özcan'ı "çirkin üslup" ile suçlarken Özcan ise “Benim nazarımda sadece provokatörsünüz" dedi.

Alçı'ya sert sözlerle yüklenen Özcan “Dün FETÖ’cülerin ağzıyla konuşuyordun, bugün çıkmış demokrasi havariliğine soyunuyorsun. Dün FETÖ’cülerin yanındaydın, bugün nerede olduğun belli değil" ifadelerini kullandı.

Tansiyon bu andan itibaren gittikçe yükseldi. Tanju Özcan "Lütfen beni Nagehan hanımla aynı yayına almayın. Toplumun sinir uçlarına dokunuyor" dedi. Alçı ise "Siz toplumu rahatsız ediyorsunuz" diye karşılık verdi.

İkili arasındaki tartışma alevlendikçe alevlendi. Nihayetinde Alçı da Özcan da yayına birbirleriyle devam etmek istemedi. Özcan "Nagehan hanımla aynı yayında olmayı kendime zul kabul ediyorum. Ben bu kadınla aynı havayı dahi solumak istemiyorum. 'Nagehan Alçı yayında' deseydiniz bağlanmazdım. Herkese iyi akşamlar, Nagehan Alçı hariç" diyerek yerinden kalktı.

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