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Nevşin Mengü'den İmamoğlu konusuna skandal benzetme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Nevşin Mengü, süreci Ergenekon ve Balyoz davalarına benzetirken, Gaffar Yakınca bu yorumu sert bir dille eleştirerek, "Bu meseleyi Ergenekon'a benzetirsen, savcıyı da hain Zekeriya Öz'ün yerine koymuş olursun ve tarih önünde hesap verirsin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ekrem İmamoğlu, sağlık kontrolünden geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Gazeteci Nevşin Mengü bugün köşesine taşıdığı 'İktidar nefes almadan yumruk atmayı sürdürüyor!' başlıklı yazısında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecini Ergenekon davalarına benzetti.

Mengü, 'İddiaları, hukuki ayrıntıları falan yazmayı inanın zul sayıyorum. Ergenekon, Balyoz soruşturmaları dönemine benzetiyorum. O dönemde de uzun uzun savcılık notları uzun uzun iddianameler okuyorduk. Birbirinden garip iddialara anlam verebilmek için 80 milyon kişi kafa patlatıyorduk. Halbuki hiç gerek yokmuş, konu iddialar değilmiş çünkü.' ifadelerini kullandı.

"Tarih önünde hesap verirsin"

Flash Haber TV'deki Flash Gündem programında Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Nevşin Mengü'nün açıklamalarını değerlendirdi. Yakınca, Nevşin Mengü'nün bu benzetmesi için, "Rezalet. Cumhuriyet Başsavcısı, FETÖ ile dişe diş mücadele eden bir insan. Bu meseleyi, Ergenekon'a, Balyoz'a benzetirsen, savcıyı da tutup Zekeriya Öz gibi bir hainin yerine koymuş olursun ve tarih önünde hesap verirsin" ifadelerini kullandı.

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