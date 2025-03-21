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Başarır'dan Bahçeli'ye: Hasta yatağında yat, sus artık!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP lideri Özgür Özel’e yönelik "Yargıya saygı duy, partinde otur" açıklamasına CHP'li Ali Mahir Başarır'dan çok sert bir yanıt geldi. Başarır, MHP liderine yönelik, 'Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık!' ifadelerini kullandı.

 CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Bahçeli'ye çok sert yanıt geldi.

Sözcü TV yayınına katılan Başarır, MHP liderine yönelik, 'Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık!' ifadelerini kullandı.

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