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Macaristan - Türkiye maçına iftar molası

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında Macaristan ile karşılaştı. Puskas Arena’daki maçın 10. dakikasında oruçlu futbolcular için iki dakikalık iftar arası verildi ve ardından karşılaşma devam etti.

AMilli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında deplasmanda Macaristan'la karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'da oynanan maçın 10. dakikasında oruçlu futbolcular için iftar arası verildi.

Yaklaşık iki dakikalık aranın ardından oyuncular oruçlarını açtıktan sonra karşılaşma kaldığı yerden devam etti.  

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