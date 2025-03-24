Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete pamuk şeker tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı'nda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisi eleştiren muhalefete sert tepki gösterdi. Polisimize yönelik saldırılara sessiz kalanların, bir polisin kendi cebinden aldığı pamuk şekeri çocuklara vermesini dillerine doladığını belirten Erdoğan, bu çelişkinin millet tarafından görüldüğünü söyledi. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, muhalefetin bu tür söylemlerle kaybetmeye mah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vandalların saldırılarında yaralanan polislerimizin, camı, çerçevesi kırılan esnafımızın, zarar verilen milyarlarca liralık kamu malının tek sorumlusu sokak çağrısı yapan ana muhalefet partisi lideri ve şürekasıdır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Bir polisin ücretini kendi cebinden ödeyerek engelli bir vatandaştan satın aldığı pamuk şekeri çocuklara vermesinin ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiri konusu yapıldığını belirten Erdoğan, "Emniyet güçlerimize baltayla, havai fişekle, yanıcı asitle, molotofla, taşla, sopayla saldıran sokak teröristlerine kucak açanlar, polisimizin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyorlar. Düne kadar şehir şehir oy dilenen kendileri değilmiş gibi şimdi çıkıp utanmadan pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle bir çarpık zihin dünyasına sahipler ki polise taş atılmasıyla, molotof atılmasıyla, asit atılmasıyla, baltayla saldırılmasıyla bir sorunları yok. Esnafın dükkanının camının, çerçevesinin indirilmesiyle bir dertleri yok. Milletin malının, mülkünün yağmalanmasıyla bir sıkıntıları yok. Tarihi camilerimizin avlusunun affedersiniz meyhaneye çevrilmesi ile de hiçbir problemleri yok. Ama Nevruz Bayramı'nda polisimizin çocuklara pamuk şekeri dağıtması bunları rahatsız ediyor. Bu tutarsızlığın, bu büyük çelişkinin milletimiz tarafından, özellikle Kürt kardeşlerimiz tarafından da not edildiği kanaatindeyim. Bu faşizan dil millet karşısında zaman kaybetmiştir, bundan sonra da kaybetmeye mahkumdur. Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça istismar malzemeleri ellerinden alınanların bu tür hezeyanlarına anlaşılan daha çok şahit olacağız. Onlar ne yaparsa yapsın, biz milletimizi 40 yıldır kanını ve kaynaklarını emen terör musibetinden kurtarmakta kararlıyız."