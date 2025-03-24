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Eylemci ile polis arasında gündem olan diyalog: Canım çok acıyor

Saraçhane'deki İmamoğlu'na destek gösterilerinde bir polis memuru ile eylemci genç kız arasındaki diyalog dikkat çekti. Polis, kıza ''Burası kanunsuz bir eylem... Güzelim neden buradasın?'' diye sorarken, genç kız ''Canım çok acıyor!'' diyerek karşılık verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protesto gösterileri gece boyunca devam etti. Polis ekipleri ile eylemciler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, bazı anlar sosyal medyada gündem oldu. Bunlardan biri de bir polis memuru ile eylemci genç kız arasında yaşanan diyalog oldu.

Polis memuru, otobüs durağına sığınan genç kıza "Burası kanunsuz bir eylem... Güzelim neden buradasın?" diye sordu. Genç kız, polis memurunun bu sorusuna "Canım çok acıyor" karşılığını verdi.

Bu anlar, kısa sürede sosyal medyada viral olurken videonun altına "Polis bey eylem kanunsuz falan değil", "Her ikisinin de suçsuz olması gerçeği", "Korku filmi gibi bir sahne" şeklinde yorumlar yapıldı.

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