Ece Ronay’dan eleştirilere sert yanıt: ODTÜ’lü biri yaptığında kahraman...

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, gündeme dair yorum yapmadığı için gelen eleştirilere sert tepki gösterdi. Paylaştığı videoda siyasetle ilgilenmediğini vurgulayan Ronay, "ODTÜ’lü biri yaptığında kahraman diyorsunuz; Diyarbakırlıyım, ben yaptığımda bana terörist diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, gündeme dair yaşananlarla ilgili yorum yapmadığı için kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

"ODTÜ'LÜ YAPINCA KAHRAMAN, DİYARBAKIRLI YAPINCA TERÖRİST"

Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eleştirilere yanıt veren Ece Ronay, şunları söyledi:

Siyasetle ilgilenmiyorum, ilgilenmeyeceğim. Hiç işim olmaz, hiç umrumda değil! ODTÜ’lü biri yaptığında ona kahraman diyorsunuz; ben Diyarbakırlıyım, ben yaptığımda bana terörist diyorsunuz