Bekir Develi'den Espressolab için boykot çağrısı yapanlara cevap

Televizyoncu Bekir Develi, Espressolab için boykot çağrısı yapılmasının istenmesini yorumladı ve daha önceki boykot çağrılarıyla kıyasladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Saraçhane'de toplanan on binlerce kişiye seslenirken "Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum!" dedi ve bazı markalar için boykot çağrısı yaptı.

Özel'in boykot listesinde ilk sırada Espressolab yer aldı. Özel, "Boykot, boykot" sloganları eşliğinde şu açıklamayı yaptı.

"Kahvenin her türlüsünü severim; Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Kimse Espressolab'in önünden geçmiyor."

Yaşanan bu durumu değerlendiren Bekir Develi, iki yıl önce İsrail saldırıları sonrası yapılan Starbucks eylemlerine orada çalışan emekçileri gerekçe gösterip katılmayanların bugün yaptığı çağrının ne kadar samimiyetsiz olduğuna vurgu yaptı.