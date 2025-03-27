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Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde yangın

Uludağ’da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.

1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.

Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

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