Rusya’da iniş sırasında pistten çıkan An-12 kargo uçağı güvenlik kameralarınca görüntülendi

Rusya'da An-12 kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Kar yığınlarına saplanan uçakta bulunan 8 mürettebat, kazayı yara almadan atlattı. Uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Rusya'da Atran Havayolları'na ait An-12 tipi kargo uçağı, Sabetta-Novy Urengoy seferini gerçekleştirirken iniş sırasında sol iniş takımı kırılarak pistten çıktı.

Uçakta bulunan 8 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Ural Ulaştırma Savcılığı, olayla ilgili inceleme başlattı.

Uçağın pistten çıktığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.