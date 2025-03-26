Espressolab'ın neden CHP'nin boykot listesinde olduğu belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'İN boykot çağrısı yaptığı markalar arasında yer alan kahve zinciri Espressolab'ın neden listede olduğu merak konusu oldu. Özel'e tepki gösteren yazar Levent Gültekin, "Tayyip Bey ile bir yerde bir fotoğrafı varmış. Böyle bir rezillik olabilir mi?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrası iktidara yakın olmakla suçladığı markalara boykot çağrısı yapması tartışma konusu oldu.

Boykot listesinde sadece 10 yılda, 11 farklı ülkede 200’ü aşkın şubeyle faaliyet gösteren ünlü kahve zinciri Espressolab da yer aldı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla Espressolab'ın bağlantısı merak konusu oldu.

CHP'nin hedefindeki Espressolab, açıklama yaptı. Açıklamada, “Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık! Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz" denildi.

Yazar Levent Gültekin, Özel'in boykot çağrısını YouTube kanalında değerlendirdi.

Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Gültekin, "Önce çıkıyor Milangaz'ı boykot listesine yazdırıyor o liste milyonlara ulaşıyor sonra çıkıp diyor ki pardon ya Milangaz OYAK'a devredilmiş, boykot edersek zarar ediyor. Bu ne ya? Bu kadar gayriciddi bir iş mi olur, evcilik mi oynuyorsunuz? Espressolab'tan ne istemişler de boykot etmişler? Benim kanıma dokunuyor, Türkiye'den bir marka çıkmış dünya çapında 393 şubeye ulaşmış. Tayyip Bey ile bir yerde bir fotoğrafı varmış. Böyle bir rezillik olabilir mi? Senin ülkenin evlatları, onbinlerce insan orada çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Bahçeli Espressolab'da kahve içmişti

2020 yılında müze statüsünden çıkartılarak camiye çevrilen Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün, Erdoğan ve Bahçeli birlikte namaz kıldı. Erdoğan ve Bahçeli, Ayasofya'da kılınan namazın ardından basın mensuplarının eşliğinde Espressolab'de kahve içmeye gitti.

Orada bulunan bir kişi de Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği özçekim fotoğrafı "Cuma çıkışı dostlarla Espressolab’de birer kahve içtik" açıklamasıyla sosyal medyada paylaşıldı.