Ali Mahir Başarır Berkay Gezgin'e sarıldı! Özgür Özel'in yaptığı açıklama yalan mıydı?

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sokaklarda protestolar yaşanırken, "Her Şey Çok Güzel Olacak" sloganının sahibi Berkay Gezgin de eylemlerde gözaltına alınıp tutuklandı. Gezgin’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfür eden grubu yönlendirdiği iddia edilirken, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın kendisini cezaevinde ziyaret etmesi Flash Haber TV'deki canlı yayında tartışıldı.

CHP'li İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmaları kapsamında önce gözaltına alınması ardından tutuklanması ile provokatörler sokakta eylemlere başladı. Özgür Özel'in bu süreçteki çağrıları sonrası vatandaşlar adeta sokakları yakıp yıktı. Saraçhane'deki eylemlere katılanlar biri de İmamoğlu’nun sloganı olan 'Her Şey Çok Güzel Olacak' sözlerinin sahibi Berkay Gezgin oldu. CHP'li fondaşların parlattığı Berkay Gezgin bu eylemlerde gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Gezgin'in Başkan Erdoğan’a küfür eden grubu koordine ettiği iddia edilirken ve olaylarda yüzünü maskeyle sakladığı ortaya çıktı.

Flash Haber TV'deki Flash Gündem programında Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Berkay Gezgin'i ziyaret edip sarılmasını canlı yayında değerlendirdi.