Nedim Şener'den Özgür Özel'e: Soykırımcı İsrail destekçisi kahve boykot edilirken ağzını açmadın

Gazeteci Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aralarında kahve zinciri Espressolab'ın da olduğu markalara boykot çağrısı yapmasına tepki göstererek "Soykırımcı İsrail destekçisi kahve boykot edilirken ağzını açmadın, şimdi yerli markaları boykota çağırıyorsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özür Özel'in İBB'ye yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları sonrası iktidara yakın olmakla suçlayıp kimi markalara boykot çağrısı yapması eleştiri konusu oldu.

Ekol TV'de Özel'in çağrısını değerlendiren yazar Nedim Şener, "O kahveler kapanırsa, işsiz kalan gençler senin suratına tükürür. Özgür Özel, bir meczup gibi ipini koparmış, savrulup gidiyor. Soykırımcı İsrail destekçisi kahve boykot edilirken ağzını açmadın, şimdi yerli markaları boykota çağırıyorsun." dedi.