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POLİTİKA

İmamoğlu'nu ziyarete giden CHP'li isme şok tepki: Yüzüne tükürülecek adam sensin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklanan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için gittiği Silivri Cezaevi'nde CHP’lilerin tepkisiyle karşılaştı. Bir partili, “Yüzüne tükürülecek adam sensin. Bunların hesabını vereceksiniz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, cezaevi çıkışı partililerin tepkisiyle karşılaştı.

"Şantiye şefleri tarafından CHP esir alınmış durumda"

Zeybek aracına binerken öfkeli vatandaş şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu'nu size yem ettireceğimizi mi sanıyorsunuz? Toplumun karşısına çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Buralara siz getirdiniz bunu. Paçavraya çevirdiniz CHP'yi. Kendisi Sarıyer'de ilçe başkanı olarak kayyum olarak atanmıştı. Arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yüzü tükürülecek adam' diye sabah programında yayın yapıyor aklı sıra. Sen kimsin? Yüzüne tükürülecek adam sensin. Şaban Sevinç sana sesleniyorum. Kaç para maaş aldın? Murat Ongun sana kaç para verdi? İşte önümüzdeki süreçte bunların hesabını vereceksiniz. Şantiye şefleri tarafından CHP esir alınmış durumda. CHP tarihi bir partidir. CHP'yi kimse kendi çıkarları doğrultusunda kullanılamaz."

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