Hadi Özışık: Özgür Özel güç zehirlenmesi yaşıyor, hatalar yapabilir

Hadi Özışık, tv100’de katıldığı programda CHP'nin kurultay süreci ve sonrasında yaşanması muhtemel durumlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özgür Özel içinse dikkatli olmazsa hata yapabileceğine dikkat çekti.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, tv100’de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında yaptığı açıklamada; CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane olayları sonrası bir güç zehirlenmesi yaşadığını kaydederek, bunun hatalar yapmasına neden olabileceğine vurgu yaptı.

Özgür Özel birtakım hatalar yapabilir

Hadi Özışık konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''6 Nisan’da bir kurultay var oradaki mutlak galibiyet aksilik olmazsa Özgür Özel’in olacak. O gücü elde ederse, bir müddet sonra Özgür Özel liderliğini perçinlediğini düşünerek birtakım hatalar yapabilir.''