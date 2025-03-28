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DÜNYA

7,7 büyüklüğündeki depremin görüntüsü! Dev bina böyle çöktü

 Myanmar'da çok şiddetli depremler meydana geldi. Orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. Myanmar'da ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirirken, askeri yönetim 6 bölgede acil durum ilan etti. Tayland'da ise çöken binada 3 kişi hayatını kaybederken, 90 kişiden haber alınamıyor.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Myanmar'da ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi. 

Deprem Tayland'ı da vurdu

Tayland Savunma Bakanlığı, depremde çöken binada 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, 90 kişiye ulaşılamadığını açıkladı.

İşte binanın çökme anı...

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