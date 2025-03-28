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Bakan Yerlikaya'dan 'yolun sonu bayram olsun' paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 2 yıldaki Ramazan ve Kurban bayramlarında günde 24 canımızı yitirdik. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 45 oranında azaltıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "yolun sonu bayram olsun" notuyla video paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Son 2 yıldaki Ramazan ve Kurban bayramlarında günde 24 canımızı yitirdik. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 45 oranında azaltıyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım ki bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin."

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