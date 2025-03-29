Ferhat Murat ile kavga eden Can Özçelik programı terketti

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının konuşulduğu tv100 canlı yayınında, Yazar Ferhat Murat ile tartışan gazeteci Can Özçelik, programı terketti.

tv100'de canlı yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında gergin anlar yaşandı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan protestolarda gözaltılara tepki gösteren Can Özçelik, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin'in de tutuklandığını belirterek, "Sırf İmamoğlu'nun kullandığı sloganı buldu diye o çocuğu tutuklayıp Silivri'ye gönderdiler" iddiasında bulundu.

Ferhat Murat, bu söyleme itiraz edip Özçelik'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri teşvik etmekle suçladı.

Can Özçelik, kendisine haksızlık yapıldığını, itham edildiğini belirterek programı terk etti.