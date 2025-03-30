Sergen Yalçın, Galatasaray iddiası: Kalan 8 maçın net söylüyorum...

Sergen Yalçın, süper ligin kalan maçlarıyla ilgili tahminde bulundu. Yalçın, "Galatasaray 8 maçın net söylüyorum 5 tanesini kazanır." dedi.

Eski futbolcu ve yorumcu Sergen Yalçın, Ekol TV'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.

Yalçın, Galatasaray'ın kalan 8 maçın 5'ini net kazanacağını söyledi.

Yalçın, "Galatasaray bu oyun devam ettirirse her maçı zor kazanır. Fenerbahçe tüm maçlarını kazanırsa Fenerbahçe şampiyon olur. " yorumunda bulundu.