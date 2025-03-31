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Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı anlar kamerada

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında kalp krizi geçiren şarkıcı Volkan Konak yaşamını yitirdi.Konak'ın sahnede fenalaşıp yere yığıldığı anlar görüntülendi.

İskele kentindeki bir otelde sahne alan Volkan Konak konser sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konak'ın sahnede fenalaşıp yere yığıldığı anlar görüntülendi.

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