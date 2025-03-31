Burun estetiğinde nelere dikkat edilmeli?

Burun estetiği son yıllarda büyük popülerlik kazandı. Sağlık sorunları ve estetik kaygılar nedeniyle bu operasyonu tercih edenlerin sayısı arttı. 24 yaşındaki Rümeysa Şişik, hayalindeki buruna kavuştuğunu belirterek, operasyonun başarısında doktorunun doğru yaklaşımının önemli rol oynadığını söyledi. Medipol Sağlık Grubu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Yasin Kulaksız, burun estetiğinin püf noktalarını anlattı.

Burun estetiği, estetik kaygılar ve sağlık sorunları nedeniyle giderek daha fazla tercih ediliyor. Bu alandaki doğru yönlendirmeler, hastaların ameliyat sürecini ve sonrasını daha rahat geçirmelerini sağlıyor. 24 yaşındaki Rümeysa Şişik de burun estetiği ameliyatı ile hayalindeki buruna kavuşan hastalardan sadece birisi. Şişik, başarılı bir operasyonun ardında güven duyduğu doktorunun büyük etkisi olduğunu belirtti. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Kulaksız, burun estetiği alanındaki deneyimlerini ve sürecin püf noktalarını paylaştı.

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATINDA YAŞ VE SAĞLIK KRİTERLERİ

Burun ameliyatı için öncelikle hastanın yaşı ve eşlik eden sağlık sorunları büyük önem taşıdığına değinen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Kulaksız, “Kızlarda 16 yaş, erkeklerde ise 17 yaş sonrasını genellikle uygun görüyoruz. Ancak, bazı romatolojik hastalıklar gibi eşlik eden sağlık sorunları varsa, bu durumlarda burun estetiği ameliyatı yapmıyoruz. Burun estetiği, gençlerin arasında popüler bir trend olsa da trendlerin zaman içinde değişebileceğini unutmamak lazım. Geçmişte popüler olan burun şekilleri, günümüzde patolojik olarak kabul edilebiliyor. Doğal, yüzle uyumlu ve nefes alma parametrelerini bozmayan bir burun şekli en doğru tercih olmalı” dedi.

Burun estetiği ameliyatına karar verirken, öncelikle iki önemli soruya cevap verilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Kulaksız, “Kendi burnum ameliyat olmaya değer mi? ve ‘Güvenebileceğim bir doktor veya hastane var mı?’ Küçük problemler için büyük riskler almak yerine, gerçekten ameliyat olmayı gerektiren durumlarda bu kararı vermek çok daha sağlıklı olacaktır. Ameliyatı gerçekleştirecek doktorun, bu konuda tecrübeli olması çok önemlidir. Ne kadar fazla burun estetiği ameliyatı gerçekleştirmişse, işin yönetimi o kadar profesyonelleşir. Ayrıca, hastanenin donanımı da önemli bir parametre. İşler yolunda gittiğinde hiçbir sorun olmaz, fakat iş ters giderse, hastane donanımının her duruma cevap verebilmesi gerekiyor” diye konuştu.

AMELİYAT SONRASI SÜREÇ VE KONTROLLER

Ameliyat sonrası sürecin eskiden çok daha zorlu olduğunu dile getiren Dr. Kulaksız, “Kemikleri kırarken çekiçler kullanılıyordu ve bu durum daha fazla morluk ve şişlik oluşturuyordu. Şimdi, elimizdeki manuel veya elektronik aletlerle kemikleri kesiyoruz. Bu sayede darbe çok daha minimal oluyor ve iyileşme süreci daha rahat geçiyor. Ameliyat sonrası bir hafta boyunca tampon ve alçı kullanımı söz konusu. Bu sürenin ardından bant yerleştiriyoruz ve bir hafta sonra bu bantları da alıyoruz. Ardından birinci, üçüncü, altıncı ay ve bir yıl sonunda düzenli kontroller yapıyoruz. Hastamızın süreç de aynı şekilde yönetildi, her şey yolunda gidiyor ve herhangi bir sıkıntımız yok” şeklinde konuştu.

GÜVEN ÇOK ÖNEMLİ

Burun yapısından memnun olmadığı için ameliyat olduğunu söyleyen 24 yaşındaki Rümeysa Şişik, “Yasin Hoca ile tanıştıktan sonra burun estetiği ameliyatı olmaya karar verdim. Tanıdıklarım sayesinde ulaştım ve muayene oldum. Muayene sırasında aklımdaki tüm soruları içtenlikle cevapladı, bu da bana güven verdi. Ameliyat günüme karar verdikten sonra süreç oldukça rahat geçti. Morluk ve ödemim çok az oldu. Yasin Hoca, olabilecek komplikasyonları bana detaylı bir şekilde anlattı, bu da bana büyük bir güven oluşturdu. Ameliyat sonrası burun tıkanıklığı yaşadım ve bu da boğaz ağrısına yol açtı, ancak tamponlar çıktıktan sonra hiçbir sorun yaşamadım. Önceden kemerli ve düşük olan burnumdan dolayı uzun zamandır ameliyat olmayı düşünüyordum.

“AMELİYATIN BAŞARISINDA DOKTORUN ROLÜ ÇOK BÜYÜK”

Ameliyat sonrasındaki ilk gün zorlandığını sonraki günler sürece alıştığını belirten Şişik, “İlk hafta tamponlarım çıktıktan sonra, burun bantlarıyla devam ettim ve ödemim çok hızlı bir şekilde indi. Uyku problemi yaşamadım, özellikle düz yatmaya dikkat ettim ve bir ay boyunca bu pozisyonda kaldım. Bir ayın sonunda yan yatmaya başlayabildim ve bu süreçte herhangi bir sorun yaşamadım. Ameliyatı geçiren diğer kişilerle konuştuğumda, sürecin oldukça kolay olduğunu düşündüm. Yasin Hoca’nın tavsiyelerine uydum ve iyileşme sürecim çok sorunsuz geçti. Bence ameliyatın başarısında doktorun rolü çok büyük” şeklinde konuştu.