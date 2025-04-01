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DÜNYA

Yunanistan’da şiddetli yağış: Sel ve dolu hayatı felç etti

Yunanistan'da şiddetli yağışlar, özellikle Kiklad Adaları, Orta Makedonya, Halkidiki, Girit ve Oniki Adalar'da sele neden olarak geniş çaplı maddi zarar oluşturdu. Onlarca araç yollarda mahsur kalırken, yetkililer Paros ve Mikonos'ta vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu. Bazı adalarda eğitime ara verilirken, Sivil Koruma Birimi çarşamba akşamına kadar dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

Yunanistan'da şiddetli yağışlar, geniş çaplı maddi zarara neden oldu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin aktardığı bilgilere göre, dün özellikle Kiklad Adaları'nda görülen şiddetli yağış, bugün Orta Makedonya, Halkidiki, Girit Adası, Sakız Adası ve Oniki Adalar gibi bölgelerde de etkili oldu.

Yağış nedeniyle sel oluşan yollarda onlarca araç mahsur kaldı. Bu bölgelerde sel nedeniyle geniş çaplı maddi zarar oluştu.

Oniki Adalar'da, Sivil Koruma Biriminden vatandaşların cep telefonlarına, çarşamba akşamına kadar dikkatli olmaları yönünde uyarı mesajı gönderildi.

Halkidiki Yarımadası'nda ise fındık büyüklüğündeki dolu ve şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Turistik Mikanos adasından da benzer görüntüler geldi. Yetkililer, özellikle Paros ve Mikonos sakinlerine evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı. Birçok adada da eğitime önlem amacıyla ara verildi.

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